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Отримали дві дози: COVID-вакцинацію в Україні завершили понад 100 тисяч людей

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Четвер 27 травня 2021 09:11
Отримали дві дози: COVID-вакцинацію в Україні завершили понад 100 тисяч людей Фото: вакцинацію завершили 107 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні завершили вакцинацію від коронавіруса 107 524 людей. Робити щеплення другою дозою почали у травні.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, 15 131 людину щеплено проти COVID-19 за добу 26 травня 2021 року. Одну дозу отримали 4 998 людей, повністю імунізовані - 10 133 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них отримали 1 дозу – 992 189 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 107 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 099 713 щеплень.

Нагадаємо, у середу, 26 травня, в Україну прибула нова партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Партія налічує 500 тисяч доз препарату.

Крім того, учора в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти коронавіруса виробництва Pfizer-BioNTech. Її направлять на вакцинацію чотирьох груп населення.

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