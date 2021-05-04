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У 10 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні вчора щеплення проти коронавірусу COVID-19 отримали 919 осіб. За добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу в 10 областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Загальне уповільнення вакцинації в Україні відбувається на тлі вихідних, які тривають четвертий день.

Вакцинацію проводили 24 мобільні бригади з імунізації та в 30 пунктах щеплень. При цьому у 10 регіонах не прищепили жодної людини. Це Вінницька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

За даними Степанова, з початку прищеплювальної кампанії в країні прищепили 756 022 людини, з них отримали першу дозу - 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 290 осіб (з них дві людини отримали першу дозу за кордоном).

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків.

Зазначимо, у" червоній зоні " карантину залишаються сім областей.

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