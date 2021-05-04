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В 10 регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине вчера прививки против коронавируса COVID-19 получили 919 человек. За сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса в 10 областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее замедление вакцинации в Украине происходит на фоне выходных, которые продолжаются четвертый день.

Вакцинацию проводили 24 мобильные бригады по иммунизации и в 30 пунктах прививок. При этом в 10 регионах не привили ни одного человека. Это Винницкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 756 022 человека, из них получили первую дозу - 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 290 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Напомним, в Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев.

Отметим, в "красной зоне" карантина остаются семь областей.

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