Від 13 до 26 тисяч заражених. НАН дала прогноз щодо COVID на початок березня
Вчені дали прогноз щодо розвитку пандемії коронавірусу в Україні на початку березня. Очікується, що кількість добових заражень коливатиметься від 13 до 26 тисяч інфікованих за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної академії наук (НАН).
За даними НАН, зараз середня кількість нових виявлень в Україні склала до 24853 осіб на день, а середня кількість летальних випадків становить 240 смертей на день за останній тиждень.
При цьому, за прогнозами вчених, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 23799 (20204-27080), протягом тижня 23 лютого - 1 березня 2022 року та 20076 (13797-26511) - протягом тижня 2-8 березня 2022 року.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я назвали терміни, коли в Україні можуть скасувати карантинні обмеження.
Додамо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 25 062 людини.