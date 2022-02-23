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Від 13 до 26 тисяч заражених. НАН дала прогноз щодо COVID на початок березня

Автор: Марія Кучерявець

Вчені дали прогноз щодо розвитку пандемії коронавірусу в Україні на початку березня. Очікується, що кількість добових заражень коливатиметься від 13 до 26 тисяч інфікованих за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної академії наук (НАН).

За даними НАН, зараз середня кількість нових виявлень в Україні склала до 24853 осіб на день, а середня кількість летальних випадків становить 240 смертей на день за останній тиждень.

При цьому, за прогнозами вчених, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 23799 (20204-27080), протягом тижня 23 лютого - 1 березня 2022 року та 20076 (13797-26511) - протягом тижня 2-8 березня 2022 року.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я назвали терміни, коли в Україні можуть скасувати карантинні обмеження.

Додамо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 25 062 людини.

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