Понад 14 млн українців отримали два щеплення від COVID

В Україні базовий курс щеплення від коронавірусу вже пройшли понад 14 млн людей. За вчора вакцинувалися ще більш як 96 тисяч громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За минулу добу, 10 січня 96 385 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу - 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну - 7 623.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу - 14 842 426 людини, отримали дві - 14 039 548 людини, додаткову дозу - 6 669 людей, бустерну - 28 085.
У загальній кількості проведено 28 916 728 щеплень.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує заохочувати до вакцинації жителів сіл. Туди можуть направити мобільні бригади для щеплення.
Додамо, РБК-Україна також писало про те, що Кабмін планує розробити програму, яка допоможе вакцинованим від коронавірусу неповнолітнім українцям отримати "ковідну" тисячу гривень.