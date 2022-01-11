RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Понад 14 млн українців отримали два щеплення від COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Україні базовий курс щеплення від коронавірусу вже пройшли понад 14 млн людей. За вчора вакцинувалися ще більш як 96 тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 10 січня 96 385 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу - 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну - 7 623.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу - 14 842 426 людини, отримали дві - 14 039 548 людини, додаткову дозу - 6 669 людей, бустерну - 28 085.

У загальній кількості проведено 28 916 728 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує заохочувати до вакцинації жителів сіл. Туди можуть направити мобільні бригади для щеплення.

Додамо, РБК-Україна також писало про те, що Кабмін планує розробити програму, яка допоможе вакцинованим від коронавірусу неповнолітнім українцям отримати "ковідну" тисячу гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинация от коронавируса