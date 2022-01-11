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Более 14 млн украинцев получили две прививки от COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Украине базовый курс прививки от коронавируса уже прошли более 14 млн человек. За вчера вакцинировались еще более 96 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 10 января 96 385 человек вакцинированы против коронавируса. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую - 59 075 людей, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную - 7 623.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 842 428 человек, из них получили первую дозу - 14 842 426 человека, получили две - 14 039 548 человека, дополнительную дозу - 6 669 человек, бустерную - 28 085.

В общем количестве проведено 28 916 728 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует поощрять вакцинацию жителей сел. Туда могут направить мобильные прививочные бригады.

Добавим, РБК-Украина также писало о том, что Кабмин планирует разработать программу, которая поможет вакцинированным от коронавируса несовершеннолетним украинцам получить "ковидную" тысячу гривен.

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Министерство здравоохранения Украинывакцинация от коронавируса