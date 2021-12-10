Понад 14 млн українців отримали одну дозу COVID-вакцини

Станом на ранок, 10 грудня в Україні принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу щепилися понад 14 млн людей. Зокрема, 45,2% дорослого населення отримали перше щеплення, а 39,4% пройшли базовий курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

У загальній кількості в країні проведено 26 284 188 щеплень.

З яких отримали одну дозу - 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 252 237.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 031 953 людини.

За минулу добу, 9 грудня вакцинувалися від коронавірусу 157 728 людей. З яких одну дозу вакцини отримали 57 253 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 100 475 людей.

Нагадаємо, "Дія" вже запустила запис на тисячу за вакцинацію, якою передбачено, що всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, зможуть отримати 1000 грн від держави.

Програма "є-підтримка" стартує 19 грудня, в ній беруть участь вже 6 банків.