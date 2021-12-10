Более 14 млн украинцев получили одну дозу COVID-вакцины

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 9 декабря вакцинировались от коронавируса 157 728 человек. Из которых одну дозу вакцины получили 57 253 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 100 475 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 031 953 человека.

Из которых получили одну дозу - 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 252 237.

В общем количестве в стране проведено 26 284 188 прививок.