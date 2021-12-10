Более 14 млн украинцев получили одну дозу COVID-вакцины

По состоянию на утро, 10 декабря в Украине по крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса привились более 14 млн человек. В частности, 45,2% взрослого населения получили первую прививку, а 39,4% прошли базовый курс вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
За минувшие сутки, 9 декабря вакцинировались от коронавируса 157 728 человек. Из которых одну дозу вакцины получили 57 253 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 100 475 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 031 953 человека.
Из которых получили одну дозу - 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 252 237.
В общем количестве в стране проведено 26 284 188 прививок.
Напомним, "Дия" уже запустила запись на тысячу за вакцинацию, которым предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, смогут получить 1000 грн от государства.
Программа "е-поддержка" стартует 19 декабря, в ней участвуют уже 6 банков.