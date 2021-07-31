Понад 2 млн українців завершили вакцинацію від коронавіруса

В Україні завершили вакцинацію 2 000 356 людей. Ще 3 525 848 - отримали одну дозу вакцини та очікують на другу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Всього за минулу добу проти COVID-19 вакциновано 150 080 людей. Одну дозу отримали 88 219 людей, повністю імунізовані - 61 861 людина.

Раніше повідомлялося, що з початку нового навчального року при посиленні карантину зможуть працювати тільки ті школи, в яких вакциновано від COVID-19 не менше 80% вчителів.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що такі ініціативи будуть і надалі.