ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ляшко про прив'язку роботи шкіл до вакцинації: такі ініціативи будуть і надалі

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 липня 2021 12:10
Ляшко про прив'язку роботи шкіл до вакцинації: такі ініціативи будуть і надалі Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вимога про вакцинацію персоналу для роботи певних закладів при посиленні карантину в Україні можуть з'явитися не тільки щодо шкіл. Але на сьогодні про примусову вакцинацію мови не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, на сьогодні вакцинація в Україні є добровільною і безкоштовною, вакцини достатньо, треба бажання прийти і зробити щеплення.

"Вчора ми урядом схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили одну таку особливість, - навчальні заклади, коли область буде переходити з "зеленої" зони в "жовту", "помаранчеву" або "червону", зможуть працювати ... якщо більше 80% педагогічного складу вакциновано проти COVID-19. Такі ініціативи, я думаю, будуть з'являтися і надалі", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку нового навчального року при посиленні карантину зможуть працювати тільки ті школи, в яких вакциновано від COVID-19 не менше 80% вчителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа Віктор Ляшко Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус