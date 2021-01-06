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Вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавіруса, - ВООЗ

Автор: Инна Собора

У світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавіруса. Вакцинуються люди з груп високого ризику.

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Так, минулого тижня ВООЗ опублікувала свій перший список використання вакцини від COVID-19 в надзвичайних ситуаціях - вакцини Pfizer і BioNTech.

"І вчора було також приємно бачити початок впровадження вакцини Astra Zeneca в першій країні. Через рік після того, як ВООЗ випустила свій перший звіт про спалахи захворювань, присвячений цьому вірусу, понад 30 країн почали вакцинацію своїх груп високого ризику різними вакцинами проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зустріч, на якій можуть затвердити вакцину Moderna для використання в Європі, призначена на середу, 6 січня.

Поки в Євросоюзі затвердили для використання вакцину проти коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech.

Крім того, Мексика схвалила використання вакцини AstraZeneca.

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