Майже 380 тисяч випадків за добу: в Індії зафіксували новий антирекорд щодо COVID

Індія повідомила 29 квітня про рекордний ріст випадків коронавірусу та смертності за останні 24 години. Загальний обсяг випадків перевищив 18 мільйонів.

Вчора вранці в Індії теж фіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За вівторок там виявили 360 960 заражень COVID-19.

З урахуванням 379 257 нових випадків та 3645 нових смертей, загальна кількість випадків та смертей в Індії зараз становить 18,38 млн.

В Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.

При цьому у ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.

"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич.

В Індії минулого тижня чотири дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю нових заражень COVID-19. Щодня в країні підтверджували понад 300 тисяч заражень.