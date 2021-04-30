Майже 40% дорослого населення. 100 млн американців отримали обидві дози COVID-вакцини

Майже 40% дорослого населення Сполучених Штатів Америки повністю вакцинувалися від коронавірусу. Обидва щеплення вакциною від COVID-19 отримали 100 млн американців.
Про це йдеться у заяві Білого дому на сторінці у Twitter.
"На сьогодні 100 мільйонів американців повністю щеплені. Майже вдвічі більше 55 мільйонів, які були повністю щеплені лише місяць тому. Зараз майже 40% усіх дорослих у цій країні захищені", - наголосили в адміністрації президента США.
У Білому домі нагадали, що повністю вакциновані американці тепер можуть ходити без захисних масок на обличчі.
Нагадаємо, президент США Джо Байден на початку свого президентства поставив мету - зробити 200 млн щеплень у перші 100 днів на посаді очільника США. Ця мета була виконана на 8 днів раніше.
Крім того, Байден озвучив терміни, коли в США зможуть вакцинувати все населення.
Додамо, цього тижня Байден видав указ, яким дозволив вакцинованим від коронавірусу не користуватися масками.