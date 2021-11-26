Понад 42% дорослого населення України отримали перше щеплення від COVID

Як зазначають у відомстві, згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Статистика за добу

Вчора, 25 листопада проти коронавірусу було вакциновано 273 875 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 81 516 людей, а повністю імунізовані - 192 359.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 164 651 людину.

З них отримали одну дозу - 13 164 649 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 610 359.

У загальній кількості в країні вже проведено 23 775 008 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини від коронавірусу.