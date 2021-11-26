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Более 42% взрослого населения Украины получили первую прививку от COVID

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 26 ноября в Украине 42,4% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса. В частности, 34,2% прошли полный курс вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Как отмечают в ведомстве, согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Статистика за сутки

Вчера, 25 ноября против коронавируса было вакцинировано 273 875 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 81 516 человек, а полностью иммунизированны - 192 359.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 164 651 человека.

Из них получили одну дозу - 13 164 649 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 610 359.

В общем количестве в стране уже проведено 23 775 008 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 15 936 человек, а умерли от болезни - 608.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса