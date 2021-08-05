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До 50% населення до кінця року: що сприятиме вакцинації в Україні

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 10:32
До 50% населення до кінця року: що сприятиме вакцинації в Україні Фото: до кінця року половина українців можуть бути щеплені від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До кінця 2021 року в Україні можна провести вакцинацію від COVID-19 половини дорослого населення. Додатковим стимулом стане зростання захворюваності вже з вересня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

Як зазначив експерт, якщо взяти 47 мільйонів доз вакцини з Національного плану вакцинопрофілактики на 2021 рік, це приблизно половина населення по дві дози з урахуванням перехідних залишків.

"Обговорювалося питання, щоб до кінця року ми мали можливість вакцинувати 50% дорослого населення двома дозами, повний курс. З тим, щоб на наступний рік вийти вже на те, щоб вакцинувати вже 70%", - сказав він.

За його словами, зараз спостерігається позитивна динаміка прихильності населення до вакцинації і серед медичних працівників, і в цілому серед населення.

"Зараз ми вже відзначаємо зростання захворюваності COVID - 19 в Україні за рахунок "Дельта"-вірусу. Вже пішов останній тиждень зростання кількості хворих, зростання госпіталізації. Особливо це стане відчутно на початку вересня. Це буде, на превеликий жаль, хорошим стимулом для вакцинації", - сказав Лапій.

При цьому він зазначив, що багатьох людей ми можемо втратити через їх негативне ставлення до вакцинації.

"Якщо населення буде прихильне до вакцинації, ми зможемо провакцинувати 50% дорослого населення", - констатував він.

Нагадавши, Кабінет міністрів вніс зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року. Всього планується отримати 47,4 млн вакцин при мінімальній потребі 47,9 млн доз.

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