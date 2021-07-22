Більше 50% дорослого населення ЄС повністю вакцинувалися від COVID

200 млн жителів Європейського Союзу отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. Таким чином, більш ніж половина населення ЄС повністю вакциновані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
"На сьогодні в Європейському Союзі 200 мільйонів осіб повністю вакциновані. Таким чином, 54,7% дорослих, повністю вакциновані", - заявила представник Європейської комісії Дана Спінант.
Нагадавши, ЄС має намір у липні вакцинувати повністю 70% дорослого населення блоку. За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, в Євросоюзі для цього достатньо вакцин.