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Більше 50% дорослого населення ЄС повністю вакцинувалися від COVID

Автор: РБК-Україна

200 млн жителів Європейського Союзу отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. Таким чином, більш ніж половина населення ЄС повністю вакциновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"На сьогодні в Європейському Союзі 200 мільйонів осіб повністю вакциновані. Таким чином, 54,7% дорослих, повністю вакциновані", - заявила представник Європейської комісії Дана Спінант.

Нагадавши, ЄС має намір у липні вакцинувати повністю 70% дорослого населення блоку. За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, в Євросоюзі для цього достатньо вакцин.

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ВакцинаціяКоронавірусЕвросоюз