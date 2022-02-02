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Майже 75 тисяч українців щепилися від COVID за добу: більшість - другою дозою

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Україна, Середа 02 лютого 2022 08:22
Майже 75 тисяч українців щепилися від COVID за добу: більшість - другою дозою Фото: ще майже 75 тисяч людей отримали щеплення від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 75 тисяч людей. З яких більшість щепилися другою дозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 1 лютого в Україні 74 592 людини вакциновано проти COVID-19.

Зокрема, першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу - 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, а бустерну - 21 450.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 373 130 людей.

З них отримали першу дозу - 15 373 128 людей, дві дози -14 672 260 людей, отримали додаткову дозу - 17 892 людини, а бустерну дозу - 377 548.

У загальній кількості в країні проведено 30 440 828 щеплень.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, яким препаратом робити бустер після змішаної вакцинації.

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