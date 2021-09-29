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Понад 80% померлих від COVID-19 в Україні - люди віком від 60 років

Автор: Инна Собора

За весь період в Україні 82% померлих - люди віком від 60 років. Вони також мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Серед померлих у цій віковій категорії 98,3% не були вакциновані. А 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, в Україні планують дозволити вакцинацію від коронавірусу для всіх дітей від 12 років.

Додамо, чиновників та освітян планують зобов'язати вакцинуватися від коронавірусу.

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