Майже 800 випадків смертей від COVID-19 за добу. У Польщі новий рекорд четвертої хвилі пандемії

"У середу зафіксовано 794 смерті людей з COVID-19. Це рекорд для четвертої хвилі пандемії", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.



Краска також повідомив, що з 794 померлих у середу, 600 осіб не були вакциновані.

"Вони залишилися б живі, якби вакцинувалися. Середній вік інших померлих - понад 75 років. Вони мали супутні вікові захворювання - ожиріння, гіпертонію, проблеми з серцем і онкологію", - пояснив він.

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі зазначив, що всього за добу був зареєстрований 15571 новий випадок зараження коронавірусом.

Попередній рекорд кількості смертей під час четвертої хвилі становив 775 осіб.