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Почти 800 случаев смертей от COVID-19 за сутки. В Польше новый рекорд четвертой волны пандемии

Автор: Ольга Белей

В среду, 29 декабря, было зафиксировано 794 смерти людей с COVID-19, из них 600 человек не были вакцинированы. Это рекорд для четвертой волны пандемии в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat.

"В среду зафиксировано 794 смерти людей с COVID-19. Это рекорд для четвертой волны пандемии", - заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

Краска также сообщил, что из 794 умерших в среду, 600 человек не были вакцинированы.

"Они остались бы живы, если бы вакцинировались. Средний возраст остальных умерших - более 75 лет. Они имели сопутствующие возрастные заболевания - ожирение, гипертонию, проблемы с сердцем и онкологию", - пояснил он.

Замминистра здравохранения Польши отметил, что всего за сутки был зарегистрирован 15571 новый случай заражения коронавирусом.

Предыдущий рекорд количества смертей во время четвертой волны составлял 775 человек.

Напомним, в Польше планируется сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции для медицинских работников обязательной с 1 марта 2022 года. Тем, кто уже вакцинировался, нужно будет сделать усиливающую дозу.

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