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В аеропорту "Бориспіль" спіймали ще 10 власників підроблених сертифікатів

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Київська область, Вівторок 09 листопада 2021 14:20
В аеропорту "Бориспіль" спіймали ще 10 власників підроблених сертифікатів Фото: в аеропорту "Бориспіль"спіймали ще 10 власників підроблених сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці в ході перевірок виявили ще 10 власників підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID. Власників фейкових документів спіймали 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліцію Київської області.

"8 листопада на території аеропорту 10 осіб пред'явили підроблені документи щодо вакцинації", - йдеться в повідомленні.

За фактом підробки та використання підроблених документів поліцейські порушили кримінальні провадження за ст.358 КК України. Кожен факт перевірятимуть, щоб надати відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ України Віктор Ляшко анонсував введення "ковідної амністії". Вона стосуватиметься власників підроблених COVID-сертифікатів, дані про які були внесені в електронну систему охорони здоров'я.

Крім того, народні депутати в першому читанні схвалили посилення покарання за підробку і використання підроблених сертифікатів.

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