В аеропорту "Бориспіль" спіймали ще 10 власників підроблених сертифікатів

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці в ході перевірок виявили ще 10 власників підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID. Власників фейкових документів спіймали 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліцію Київської області .

За фактом підробки та використання підроблених документів поліцейські порушили кримінальні провадження за ст.358 КК України. Кожен факт перевірятимуть, щоб надати відповідну правову кваліфікацію.

"8 листопада на території аеропорту 10 осіб пред'явили підроблені документи щодо вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ України Віктор Ляшко анонсував введення "ковідної амністії". Вона стосуватиметься власників підроблених COVID-сертифікатів, дані про які були внесені в електронну систему охорони здоров'я.

Крім того, народні депутати в першому читанні схвалили посилення покарання за підробку і використання підроблених сертифікатів.