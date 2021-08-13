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В аеропорту Одеси відкрили пункт масової вакцинації від коронавірусу

Автор: Инна Собора

У Міжнародному аеропорту "Одеса" 13 серпня відкрили пункт масової вакцинації. Він працюватиме щодня і обслуговуватиме не лише людей, які готуються перетнути кордон, а й усіх бажаючих отримати щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Odessa.online.

Пункт вакцинації працюватиме з 9: 00 до 18:00.

Там можна отримати щеплення такими препаратами як Moderna, AstraZeneca і CoronaVac.

Вакцина Pfizer буде доставлена завтра-в ніч на 14 серпня в Одесі очікують поставку восьми тисяч доз.

Нагадаємо, раніше пункт вакцинації від коронавірусу запрацював в аеропорту "Львів".

Також в міжнародному аеропорту "Бориспіль" і аеропорту "Жуляни" у Києві відкрилися пункти вакцинації.

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ОдесаВакцинація