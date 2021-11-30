ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Акції Moderna злетіли на 12% після обіцянок створити вакцину проти "Омікрона"

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 16:04
Акції Moderna злетіли на 12% після обіцянок створити вакцину проти "Омікрона" Фото: Флакони з вакциною Moderna COVID-19 (Justin Sullivan / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

На тлі обіцянок компанії Moderna створити вакцину проти нового штаму COVID - 19 "Омікрон" акції підприємства зросли на 12%. Її ринкова капіталізація склала 150 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"У понеділок акції Moderna злетіли на 12%, в результаті чого її ринкова капіталізація склала всього 150 млрд доларів", - пише видання.

При цьому експерти залишилися в невіданні щодо того, чи залишаться діючі вакцини настільки ж ефективними.

"Нам потрібно дочекатися результатів досліджень, щоб дізнатися, наскільки небезпечний новий штам", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел, зазначивши при цьому, що в даний момент фармацевтична компанія працює над багатовалентною вакциною, яка буде захищати від "Омікрона".

Нагадаємо, у вівторок, 30 листопада, американська компанія Regeneron Pharmaceuticals заявила, що її препарат REGN-COV2 для лікування коронавірусного захворювання менш ефективний проти нового штаму "Омікрон". Виробник ліків сказав, що тривають подальші дослідження для підтвердження інформації.

Зазначимо, раніше генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться. Це пов'язано з появою нового штаму "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус