Акції Moderna злетіли на 12% після обіцянок створити вакцину проти "Омікрона"

На тлі обіцянок компанії Moderna створити вакцину проти нового штаму COVID - 19 "Омікрон" акції підприємства зросли на 12%. Її ринкова капіталізація склала 150 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"У понеділок акції Moderna злетіли на 12%, в результаті чого її ринкова капіталізація склала всього 150 млрд доларів", - пише видання.
При цьому експерти залишилися в невіданні щодо того, чи залишаться діючі вакцини настільки ж ефективними.
"Нам потрібно дочекатися результатів досліджень, щоб дізнатися, наскільки небезпечний новий штам", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел, зазначивши при цьому, що в даний момент фармацевтична компанія працює над багатовалентною вакциною, яка буде захищати від "Омікрона".
Нагадаємо, у вівторок, 30 листопада, американська компанія Regeneron Pharmaceuticals заявила, що її препарат REGN-COV2 для лікування коронавірусного захворювання менш ефективний проти нового штаму "Омікрон". Виробник ліків сказав, що тривають подальші дослідження для підтвердження інформації.
Зазначимо, раніше генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться. Це пов'язано з появою нового штаму "Омікрон".