Акції Moderna злетіли на 12% після обіцянок створити вакцину проти "Омікрона"

На тлі обіцянок компанії Moderna створити вакцину проти нового штаму COVID - 19 "Омікрон" акції підприємства зросли на 12%. Її ринкова капіталізація склала 150 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"У понеділок акції Moderna злетіли на 12%, в результаті чого її ринкова капіталізація склала всього 150 млрд доларів", - пише видання.

При цьому експерти залишилися в невіданні щодо того, чи залишаться діючі вакцини настільки ж ефективними.

"Нам потрібно дочекатися результатів досліджень, щоб дізнатися, наскільки небезпечний новий штам", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел, зазначивши при цьому, що в даний момент фармацевтична компанія працює над багатовалентною вакциною, яка буде захищати від "Омікрона".