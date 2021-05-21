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В Англії знову зріс рівень захворюваності на COVID після тривалого зниження

Автор: Андрій Василюк

Рівень захворюваності на інфекцію COVID-19 в Англії зріс після зменшення протягом п’яти тижнів поспіль. З понеділка у країні послаблено деякі карантинні обмеження.

Про це заявило в п'ятницю Управління національної статистики (ONS), передає Reuters.

ONS повідомило, що приблизно 1 з 1110 людей хворіли на COVID-19 протягом тижня, що закінчився 15 травня, у порівнянні з 1 із 1340 осіб тижнем раніше.

У Великій Британії з понеділка, 17 травня, послабили карантинні обмеження. Там дозволили працювати пабам всередині приміщень, музеям, кінотеатрам і спортзалам.

При цьому "індійський" штам коронавірусу ще становить небезпеку для жителів країни. Влада країни попереджає жителів про небезпеку і радить не ігнорувати загальні правила й дотримуватися обережності.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав британців "зробити наступний крок з великою обережністю".

"Ми уважно спостерігаємо за поширенням варіанту, вперше виявленого в Індії, і вживаємо оперативних заходів там, де рівень інфікування зростає. Я закликаю всіх проявляти обережність і брати на себе відповідальність, насолоджуючись сьогодні новими свободами, щоб тримати вірус у вузді", - закликав Джонсон.

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