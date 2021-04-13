ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Анголі виявили новий штам коронавірусу з мутаціями 34

Новость на русском → Луанда, Вівторок 13 квітня 2021 16:24
В Анголі виявили новий штам коронавірусу з мутаціями 34 Фото: в Анголі виявили штам коронавірусу з 34 мутаціями (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У мандрівників в аеропорту Анголи новий штам коронавірусу з 34 мутаціями. Варіант SARS-CoV-2 з великою кількістю змін може бути заразніший або краще придушувати імунний захист організму.

Препринт наукового дослідження опубліковано на порталі medrxiv.

Для порівняння: у "британського" і "південноафриканського" штамів вірусу мутацій вдвічі менше.

У березні цього року автори дослідження отримали 118 зразків мазків з носоглотки, зібраних в період з червня 2020 року по лютий 2021 року.

"Ми виявили новий об'єкт, що представляє особливий інтерес, у трьох мандрівників з Танзанії, які разом пройшли тестування аеропорту в середині лютого. Геноми вірусів, виявлених у них, були практично ідентичні і становили собою вкрай змінену послідовність спадкової лінії А", - заявили вчені.

Новий штам коронавірусу отримав тимчасову назву A. VOI.V2. У послідовності його ДНК знайдено 31 заміна амінокислот (важливі функціональні заміни), 11 з яких в шипах вірусу. Також виявлено три делеції, тобто перебудови у хромосомах, при яких випадає один або кілька з їх ділянок.

"Хоча ми виявили лише три випадки захворювання цим новим штамом, це вимагає термінового розслідування, оскільки в країні, де цей штам був виявлений, епідемія значною мірою не задокументована і існує мало заходів громадської охорони здоров'я для запобігання поширення всередині країни і за її межами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Кіровоградській області виявили українську мутацію "британського" штаму коронавірусу.

Крім того, у Харківській, Сумській і Житомирській областях підтвердили циркуляцію "британського" штаму коронавірусу.

Додамо, що "південноафриканський" штам коронавірусу виявили в Полтавській і Тернопільській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Ангола Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19