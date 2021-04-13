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В Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями

Новина українською → Луанда, Вторник 13 апреля 2021 16:24
В Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями Фото: в Анголе обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

У путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями. Вариант SARS-CoV-2 с большим количеством изменений может быть заразнее или лучше подавлять иммунную защиту организма.

Препринт научного исследования был опубликован на портале medrxiv.

Для сравнения: у "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса мутаций вдвое меньше.

В марте этого года авторы исследования получили 118 образцов мазков из носоглотки, собранных в период с июня 2020 года по февраль 2021 года.

"Мы выявили новый объект, представляющий особый интерес, у трех путешественников из Танзании, которые вместе прошли тестирование в аэропорту в середине февраля. Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А", - заявили ученые.

Новый штамм коронавируса получил временное название A.VOI.V2. В последовательности его ДНК найдена 31 замена аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Также обнаружены три делеции, то есть перестройки в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков.

"Хотя мы выявили только три случая заболевания этим новым штаммом, это требует срочного расследования, поскольку в стране, где этот штамм был обнаружен, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения внутри страны и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области обнаружили украинскую мутацию "британского" штамма коронавируса.

Кроме того, в Харьковской, Сумской и Житомирской областях подтвердили циркуляцию "британского" штамма коронавируса.

Добавим, что "южноафриканский" штамм коронавируса выявили в Полтавской и Тернопольской областях.

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