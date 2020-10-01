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Антирекорди з COVID-19 в Україні будуть до березня: до 7 тисяч на добу

Новость на русском → Київ, Четвер 01 жовтня 2020 15:41
Антирекорди з COVID-19 в Україні будуть до березня: до 7 тисяч на добу Фото: захворюваність в Україні буде зростати (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Антирекорди з коронавірусу в Україні будуть щодня фіксуватися до березня 2021 року. Добова динаміка коливатиметься від 5 до 7 тисяч нових випадків на добу.

Про це РБК-Україна розповів голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, нинішній підйом пов'язаний із сезонними гострими респіраторними захворюваннями.

"Щодня ми будемо реєструвати антирекорд до березня місяця. Середній епідеміологічний період буде коливатися від 5 до 7 тисяч випадків на добу. І ця ситуація повністю відповідає природним властивостям даного збудника", - сказав Рубан.

У той же час він сумнівається, що в ході другої хвилі добова захворюваність може досягти в Україні показника 9 тисяч нових випадків на добу.

Нагадаємо, раніше керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що добова захворюваність може зрости до 9 тисяч нових випадків. А показник в 5 тисяч заражених на день буде вже найближчим часом.

Олег Рубан також заявив, що якщо ситуація в Києві буде контрольована, то жорсткого карантину і локдауна не буде.

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