Зеленський: жорсткі карантинні заходи збили першу хвилю COVID-19

Жорсткий карантин в Україні повністю збив першу хвилю пандемії коронавірусу COVID-19. Цього вдалося досягти за рахунок того, що в Європі вона почалася раніше.

Про це на брифінгу у Рівненській області заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, не всі розуміють небезпеку COVID-19, але вона висока.

"У нас були жорсткі карантинні заходи, які призводили, як і в усьому світі, до труднощів в економіці та в кожній родині, тому що економічна криза в країні - це криза в родині. Але жорсткі карантинні заходи збили повністю першу хвилю. Ми були на душу населення майже найкращими в Європі", - зауважив Зеленський.

Він також уточнив, що цього досягли завдяки тому, що перша хвиля в Європі почалася раніше і Україна, оцінивши наслідки, змогла підготуватися до неї.

Нагадаємо, в ході візиту до Словаччини у вересні Зеленський заявив, що в Україні вже йде друга хвиля коронавірусу.

За минулу добу в Україні зафіксовано черговий антирекорд за новими випадками захворювання - 4 069. Лідирує Харківська, Дніпропетровська, Одеська області та Київ.

