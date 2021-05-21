Індія продовжує заборону на експорт вакцин: експерти розповіли про ризики по всьому світу
Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що боротьба з коронавірусом може затягнутися по всьому світу. Це станеться через те, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляє видання, посилаючись на уряд Індії, країна продовжує заборону на поставку вакцин від коронавірусу в інші країни. Це сталося через важку ситуацію з коронавірусом в Індії, де фіксують все більше випадків COVID-19 і смертності від цієї хвороби. Заборона може затягнутися до жовтня.
Така ситуація може затягнути битву з пандемією по всьому світу і експерти в галузі охорони здоров'я вже забили тривогу.
Справа в тому, що COVAX, який забезпечує багато країн безкоштовними дозами вакцин від коронавірусу, сильно пов'язаний з Інститутом сироватки Індії - найбільшим у світі виробником вакцин.
Це призводить до того, що країни отримають на 100 мільйонів доз менше, ніж планувалося до заборони експорту з Індії. Таким чином у багатьох країнах може не просто зірватися вакцинація, а й сам вірус зміцніє і стане сильніше.
Світові експерти кажуть, що багаті країни з рясними запасами вакцин проти COVID-19 повинні поділитися, інакше пандемія може затягнутися.
"Це серйозна проблема...Поточний підхід, заснований на декількох фармацевтичних монополіях і благодійності через COVAX, зазнає невдачі, і в результаті люди вмирають" - сказала менеджер з політики в галузі охорони здоров'я благодійної організації Oxfam Анна Марріотт.
Уілл Холл, менеджер з глобальної політики Всесвітнього фонду охорони здоров'я Wellcome, заявив, що сильна залежність COVAX від Інституту сироватки робить його вразливим.
"Ми не зможемо перемогти цей вірус, якщо не будемо думати і діяти глобально... Ми всі повинні бути стурбовані цим - чим більше вірус продовжує поширюватися, тим вище ризик його мутації до стадії, коли наші вакцини і методи лікування більше не працюють. Якщо це станеться, ми повернемося до вихідної точки", - сказав Холл.
Представник Альянсу вакцинації ГАВІ, який є одним з керівників COVAX, заявила, що підприємство докладає всіх зусиль, аби поповнити запаси вакцин.
"Ми намагаємося знайти різні способи, щоб ті країни, які отримали першу дозу, могли отримати і другу дозу, і щоб вакцинація могла тривати", - сказала вона виданню.
Як відомо, заборону на експорт вакцин Індія ввела ще в квітні. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні.
Також повідомлялося, що США обіцяли поділитися своїми вакцинами з біднішими країнами. Мова йшла про вакцину АstraZeneca, вироблену в США, після її схвалення.