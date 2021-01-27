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У AstraZeneca назвали причини зриву поставок вакцини в ЄС

Новость на русском → Середа 27 січня 2021 04:59
У AstraZeneca назвали причини зриву поставок вакцини в ЄС Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Зрив поставок вакцини від коронавіруса компанії AstraZeneca в країни Європейського союзу пов'язаний з відставанням від графіка виробництва на два місяці. Проблему повинні вирішити протягом лютого.

Про це пише La Repubblica.

За словами глави компанії Паскаля Соріо, перший етап виробництва вакцини здійснюється на двох заводах в Бельгії і Нідерландах.

"З виробництвом основного компонента препарату виникли складності. Ми відстаємо від графіка на два місяці, але зараз вже працюємо над вирішенням цієї проблеми", - сказав він.

Соріо додав, що до кінця лютого AstraZeneca має намір відправити в Європу 17 млн доз.

РБК-Україна писало, що AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини в ЄС у першому кварталі.

Нагадаємо, Європейський союз планує посилити тиск на компанію AstraZeneca, зокрема. можуть подати на суд.

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