AstraZeneca скорочує поставки вакцини в ЄС. Компанії погрожують судом

Європейський союз планує посилити тиск на британсько-шведську фармацевтичну компанію AstraZeneca. Причиною є зволікання з поставками вакцин в країни ЄС.

Про це пише DW.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що держави Євросоюзу повинні обміркувати притягнення компанії до відповідальності через суд за порушення умов договору.

"Ця можливість повинна бути розглянута і має бути скоординована країнами ЄС", - сказав Рінкевичc.

Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала виробників вакцин, які підписали контракти з ЄС, виконати свої зобов'язання. Вона також оголосила, що Брюссель має намір створити механізм контролю за експортом вакцин за межі ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз вважає, що фармацевтична компанія AstraZeneca надала недостатньо інформації про причини зриву поставок своєї вакцини в країни ЄС.

РБК-Україна писало, що AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини в ЄС у першому кварталі.