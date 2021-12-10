В Австралії після Нового року дітей від 5 до 11 років почнуть вакцинувати Pfizer

В Австралії з 10 січня дітям від 5 до 11 років почнуть робити щеплення проти COVID-19. Для них вибрали вакцину фірми Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, видання повідомляє, що Австралія почне вводити вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 з 10 січня 2022 року.

"Це буде приємною новиною для мільйонів сімей по всій країні, які хочуть мати можливість вакцинувати своїх дітей", - заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

На початковому етапі щеплювати дітей будуть вакциною Pfizer. Також регулюючі органи розглядають можливість застосування вакцини Moderna.

Після вивчення клінічних даних з Канади, консультативна група з вакцинації рекомендувала восьмитижневий інтервал між двома дозами, який можна скоротити до трьох тижнів у разі спалаху коронавірусної інфекції.

Варто відзначити, що в Австралії курс повної вакцинації від COVID-19 пройшли майже 90% населення країни старше 16 років. Близько 70% дітей у віці від 12 до 15 років також пройшли повну вакцинацію.