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В Австралії після Нового року дітей від 5 до 11 років почнуть вакцинувати Pfizer

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Австралія, П'ятниця 10 грудня 2021 09:57
В Австралії після Нового року дітей від 5 до 11 років почнуть вакцинувати Pfizer Фото: в Австралії після Нового року почнеться вакцинація дітей (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Австралії з 10 січня дітям від 5 до 11 років почнуть робити щеплення проти COVID-19. Для них вибрали вакцину фірми Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, видання повідомляє, що Австралія почне вводити вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 з 10 січня 2022 року.

"Це буде приємною новиною для мільйонів сімей по всій країні, які хочуть мати можливість вакцинувати своїх дітей", - заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

На початковому етапі щеплювати дітей будуть вакциною Pfizer. Також регулюючі органи розглядають можливість застосування вакцини Moderna.

Після вивчення клінічних даних з Канади, консультативна група з вакцинації рекомендувала восьмитижневий інтервал між двома дозами, який можна скоротити до трьох тижнів у разі спалаху коронавірусної інфекції.

Варто відзначити, що в Австралії курс повної вакцинації від COVID-19 пройшли майже 90% населення країни старше 16 років. Близько 70% дітей у віці від 12 до 15 років також пройшли повну вакцинацію.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 11 327 осіб, а померли - 442. Одужали від COVID-19 за вчора 24 456 осіб.

Станом на ранок, 10 грудня в Україні принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепилися понад 14 млн людей. Зокрема, 45,2% дорослого населення отримали перше щеплення, а 39,4% пройшли базовий курс вакцинації.

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