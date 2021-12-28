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США скорочують час ізоляції для хворих COVID-19: виправдано науково

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США, Вівторок 28 грудня 2021 23:05
США скорочують час ізоляції для хворих COVID-19: виправдано науково Фото: США скорочують час ізоляції для хворих COVID-19
Автор: Наталья Скороход

США скорочують час перебування на ізоляції для людей, хворих COVID-19 і для людей, що контактують з ними. Центри з профілактики та контролю захворювань (CDC) заявили, що це рішення виправдано науково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Час перебування на ізоляції в США для хворих коронавірусом і для тих, що контактують з ними скорочено до п'яти днів, замість десяти, за умови відсутності симптомів у пацієнтів з COVID-19.

CDC зазначає, що"ця зміна виправдана наукою". Згідно з дослідженнями, більшість інфекцій відбувається за два дні до і через три дні після появи симптомів коронавірусу.

"Ці зміни дозволяють кожному безпечно продовжувати своє повсякденне життя" - заявила директор CDC Рошель Валенскі.

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" менш серйозний, ніж "Дельта". Це довели дослідження, проведені в Африці.

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