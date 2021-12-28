США скорочують час ізоляції для хворих COVID-19: виправдано науково
США скорочують час перебування на ізоляції для людей, хворих COVID-19 і для людей, що контактують з ними. Центри з профілактики та контролю захворювань (CDC) заявили, що це рішення виправдано науково.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Час перебування на ізоляції в США для хворих коронавірусом і для тих, що контактують з ними скорочено до п'яти днів, замість десяти, за умови відсутності симптомів у пацієнтів з COVID-19.
CDC зазначає, що"ця зміна виправдана наукою". Згідно з дослідженнями, більшість інфекцій відбувається за два дні до і через три дні після появи симптомів коронавірусу.
"Ці зміни дозволяють кожному безпечно продовжувати своє повсякденне життя" - заявила директор CDC Рошель Валенскі.
Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" менш серйозний, ніж "Дельта". Це довели дослідження, проведені в Африці.