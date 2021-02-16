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Австралія схвалила вакцину AstraZeneca для боротьби з COVID-19

Автор: РБК-Україна

16 лютого медичний регулятор Австралії видав попереднє схвалення вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Таким чином влада країни посилила національну програму щеплення, реалізація якої має розпочатись наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

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Раніше Австралія схвалила вакцину Pfizer Inc/BioNTech. Посилення програми вакцинації відбулося через те, що другий за чисельністю населення штат Вікторія опинився на межі локдауну через спалах нових випадків коронавірусу.

Федеральний уряд заявив, що замовив достатню кількість вакцин AstraZeneca, які здебільшого вироблятимуться в Австралії, для вакцинації населення країни в 25 мільйонів людей.

Він також замовив достатню кількість доз вакцини, розробленої компаніями Pfizer Inc та BioNTech, для щеплення п'ятої частини населення.

"Зараз в Австралії є дві безпечні та ефективні вакцини проти COVID-19", - сказав прем'єр-міністр Скотт Моррісон на телевізійній прес-конференції.

Головний медичний директор Пол Келлі раніше визнавав побоювання щодо відносно низької ефективності вакцини AstraZeneca, яка становить близько 62%. Він заявляв, що такого показника може бути недостатньо для досягнення колективного імунітету.

Перша партія вакцини Pfizer-BioNTech, яка має 95-відсоткову ефективність і вже затверджена, надійшла в Австралію 15 лютого, і влада планує перші щеплення на 22 лютого.

Очікується, що перша партія вакцини AstraZeneca, яка буде виготовлена ​​за кордоном, надійде в березні. Основна частина вакцини AstraZeneca згодом буде виготовлятись ​​в Австралії.

Як повідомляло РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca. Таке рішення дозволило розширити доступ до відносно недорогої вакцини.

Препарати тепер можна використовувати в глобальному механізмі COVAX щодо справедливого розподілу вакцин у світі. Одна з вакцин виробляється в Кореї, друга - в Індії.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин від COVID-19, в тому числі і AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому.

Однак для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні необхідно було, щоб її схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca, яку куплять за гроші з державного бюджету.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну на цьому тижні. Станом на п'ятницю, почався процес відвантаження COVID-вакцин, які Україна отримає з Індії.

Зазначимо, що Україна повинна отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - у матеріалі РБК-Україна.

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