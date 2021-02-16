Австралия одобрила вакцину AstraZeneca для борьбы с COVID-19

Ранее Австралия одобрила вакцину Pfizer Inc/BioNTech. Усиление программы вакцинации произошло из-за того, что второй по численности населения штат Виктория оказался на грани локдауна из-за вспышки новых случаев коронавируса.

Федеральное правительство заявило, что заказало достаточное количество вакцин AstraZeneca, которые в основном будут производиться в Австралии, для вакцинации населения страны в 25 миллионов людей.

Оно также заказало достаточное количество доз вакцины, разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech, для прививки пятой части населения.

"Сейчас в Австралии есть две безопасные и эффективные вакцины против COVID-19", - сказал премьер-министр Скотт Моррисон на телевизионной пресс-конференции.

Главный медицинский директор Пол Келли ранее признавал опасения по относительно низкой эффективности вакцины AstraZeneca, которая составляет около 62%. Он заявлял, что такого показателя может быть недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

Первая партия вакцины Pfizer-BioNTech, которая имеет 95-процентную эффективность и уже утверждена, поступила в Австралию 15 февраля, и власть планирует первые прививки на 22 февраля.

Ожидается, что первая партия вакцины AstraZeneca, которая будет изготовлена за рубежом, поступит в марте. Основная часть вакцины AstraZeneca впоследствии будет изготавливаться в Австралии.