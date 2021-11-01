Не тільки автобус. В Одесі запускають трамвай для вакцинації від коронавірусу

В Одесі запрацює ще один пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. Спеціальний трамвай вийде на маршрут вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Наблюдатель" .

За його даними, департамент охорони здоров'я Одеси планує цього тижня запустити ще один пересувний пункт вакцинації від коронавірусу. Для цього буде використаний один із сучасних трамваїв "Одіссей".

Як зазначив виконавець обов'язків глави департаменту охорони здоров'я, депутат міськради Левон Нікогосян, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" вже надало трамвайний вагон. Тепер його оснастять необхідним обладнанням.

Вакцинувати від коронавірусу в трамваї будуть на кінцевих зупинках, щоб не створювати перешкоди руху інших вагонів.