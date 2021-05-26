В Азербайджані продовжили дію особливого карантинного режиму і послабили обмеження

Уряд Азербайджану прийняв рішення продовжити дію особливого карантинного режиму в країні до 1 серпня. При цьому влада оголосила про пом'якшення обмежень з 31 травня.
"З метою запобігання поширенню на території країни коронавірусної інфекції та її можливих наслідків продовжити термін дії особливого карантинного режиму в Азербайджані до 06: 00 1 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
При цьому з понеділка, 31 травня, в країні скасовується масочний режим в громадських місцях на відкритому повітрі.
Крім того, поновлюється робота столичного метрополітену, пасажироперевезення наземним і повітряним транспортом між містами і районами країни.
Однак до 28 червня у вихідні дні громадський транспорт, включаючи метро в Баку, функціонувати не буде.
З 10 червня в Азербайджані заплановано відкриття місць богослужіння, які можуть приймати одночасно не більше 50 осіб, великих торгових центрів, за винятком діючих при них розважальних центрів і кінотеатрів, пляжів і спортивно-оздоровчих центрів.
Нагадаємо, влада Естонії оголосили про рішення пом'якшити з 31 Травня деякі карантинні обмеження. Зокрема, дозволяються спортивні заняття для груп до 25 осіб, публічні збори та заходи за участю до 200 осіб.
Крім того, уряд України планує пом'якшити карантин. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, можуть бути зняті обмеження за часом для роботи закладів і дозволений допуск в них іноземців.