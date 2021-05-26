В Азербайджане продлили действие особого карантинного режима и ослабили ограничения

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджане до 06:00 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом с понедельника, 31 мая, в стране отменяется масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.

Кроме того, возобновляется работа столичного метрополитена, пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом между городами и районами страны.

Однако до 28 июня в выходные дни общественный транспорт, включая метро в Баку, функционировать не будет.

С 10 июня в Азербайджане запланировано открытые мест богослужения, которые могут принимать одновременно не более 50 человек, крупных торговых центров, за исключением действующих при них развлекательных центров и кинотеатров, пляжей и спортивно-оздоровительных центров.