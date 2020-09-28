ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Азербайджані продовжили карантин до початку листопада

Новость на русском → Баку, Понеділок 28 вересня 2020 16:47
В Азербайджані продовжили карантин до початку листопада Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Азербайджану продовжило особливий карантинний режим в країні до 2 листопада. Таке рішення було прийнято з метою запобігання поширення COVID-19.

Про це йдеться в постанові уряду Азербайджану.

"З метою запобігання поширенню коронавирусной інфекції в країні і її можливих наслідків продовжити особливий карантинний режим на території Азербайджанської Республіки до 06:00 2 листопада 2020 року", - йдеться в постанові.

При цьому наголошується, що щотижня з четверга по суботу буде призупинено рух громадського транспорту і метрополітену в Баку.

Раніше термін дії особливого карантину був встановлений до 30 вересня.

Нагадаємо, з 15 вересня уряд Ізраїлю запровадив жорсткий карантин по всій території країни на два тижні. Однак не виключено, що обмеження можуть бути продовжені на більш тривалий термін.

Крім того, Ізраїль планує ввести режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Азербайджан карантин Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19