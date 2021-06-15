Байден та ЄС закликали до ефективного розслідування походження COVID-19

Сполучені Штати Америки та Євросоюз закликали до проведення ефективного другого етапу розслідування походження коронавірусу . Розслідування проводиться під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це йдеться у спільній заяві США та ЄС за підсумками саміту в Брюсселі.

"Ми закликаємо до прогресу в рамках прозорого, такого, що спирається на докази, проведеного експертами і вільного від втручання (ззовні - ред.) другого етапу дослідження ВООЗ щодо походження COVID-19", - наголосили США та ЄС.

США та Євросоюз також зобов'язалися разом працювати над тим, щоб прозоро та ефективно розслідувати подібні спалахи хвороб у майбутньому.

"І ми беремо на себе зобов'язання працювати разом над підготовкою і застосуванням оперативних та незалежних засобів розслідування таких спалахів в майбутньому", - зазначається у документі.