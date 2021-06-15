Байден та ЄС закликали до ефективного розслідування походження COVID-19

Сполучені Штати Америки та Євросоюз закликали до проведення ефективного другого етапу розслідування походження коронавірусу. Розслідування проводиться під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Про це йдеться у спільній заяві США та ЄС за підсумками саміту в Брюсселі.
"Ми закликаємо до прогресу в рамках прозорого, такого, що спирається на докази, проведеного експертами і вільного від втручання (ззовні - ред.) другого етапу дослідження ВООЗ щодо походження COVID-19", - наголосили США та ЄС.
США та Євросоюз також зобов'язалися разом працювати над тим, щоб прозоро та ефективно розслідувати подібні спалахи хвороб у майбутньому.
"І ми беремо на себе зобов'язання працювати разом над підготовкою і застосуванням оперативних та незалежних засобів розслідування таких спалахів в майбутньому", - зазначається у документі.
Нагадаємо, навесні місія ВООЗ здійснила поїздку в Китай, щоб встановити, звідки виник коронавірусу та як почав поширюватися. Однак експерти організації так і не змогли дати конкретної відповіді на це питання.
Однак у ВООЗ також заявляли, що теорія про лабораторне походження COVID-19 не виключається.