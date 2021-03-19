ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден обіцяв 100 млн доз вакцин за перші 100 днів президентства. Встиг за 58

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 02:29
Байден обіцяв 100 млн доз вакцин за перші 100 днів президентства. Встиг за 58 Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден обіцяв американцям 100 мільйонів доз вакцин протягом перших ста днів його президентства. Він заявив, що ця мета буде досягнута 19 березня, через 58 днів після початку роботи його команди.

Про це пише "Голос Америки".

Байден заявив, що вакцинація американців від коронавіруса проходить зі значним випередженням.

"Я гордий повідомити, що завтра, через 58 днів після початку роботи нашої адміністрації, ми досягнемо мети - 100 мільйонів доз вакцин будуть отримані нашими співвітчизниками-американцями", - сказав американський лідер.

Він додав, що це трапиться на кілька тижнів раніше запланованого терміну, "навіть з урахуванням проблем, з якими довелося зіткнутися під час зимових штормів".

Раніше повідомлялося, що США не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці.

РБК-Україна писало, що в світі з початку появи вакцин зробили вже 312 мільйонів щеплень проти коронавіруса. Вакцинація почалася вже в 116 країнах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Джозеф Байден Коронавірус вакцинація
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19