Байден підтвердив. США передадуть майже сотні країн 500 млн доз вакцини Pfizer

"За моєю вказівкою, Сполучені Штати придбають півмільярда доз вакцини від COVID-19 від Pfizer, щоб пожертвувати майже 100 країнам, які гостро цього потребують", - заявив він.

Американський президент наголосив, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.

"Америка буде арсеналом вакцин у нашій глобальній боротьбі проти COVID-19, як і Америка була арсеналом демократії у Другій світовій війні", - сказав Байден.

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На своїй сторінці у Twiiter Байден додав, що вакциною поділяться з 92 країнами із низьким та нижчим середнього рівнем доходу.

"Ці вакцини Pfizer врятують мільйони життів у всьому світі та будуть вироблені завдяки потужності американського виробництва", - додав президент США.