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Байден підтвердив. США передадуть майже сотні країн 500 млн доз вакцини Pfizer

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден оголосив про план допомоги нужденним країнам у боротьбі з пандемією коронавірусу. США придбають власним коштом 500 млн доз вакцини Pfizer та поділяться ними майже із сотнею країн світу.

Про це йшлося на брифінгу президента США у Британії.

"За моєю вказівкою, Сполучені Штати придбають півмільярда доз вакцини від COVID-19 від Pfizer, щоб пожертвувати майже 100 країнам, які гостро цього потребують", - заявив він.

Американський президент наголосив, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.

"Америка буде арсеналом вакцин у нашій глобальній боротьбі проти COVID-19, як і Америка була арсеналом демократії у Другій світовій війні", - сказав Байден.

Оновлено.

На своїй сторінці у Twiiter Байден додав, що вакциною поділяться з 92 країнами із низьким та нижчим середнього рівнем доходу.

"Ці вакцини Pfizer врятують мільйони життів у всьому світі та будуть вироблені завдяки потужності американського виробництва", - додав президент США.

Нагадаємо, до цього Байден виділив 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги країнам, які цього потребують. Поділитися вакцинами вирішили, зокрема, з Україною, Канадою та Південною Кореєю.

Як стало відомо пізніше, США нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденпомощьВакцина від коронавірусу