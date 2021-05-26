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Байден доручив розвідці подвоїти зусилля щодо встановлення походження COVID-19

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Вашингтон, Середа 26 травня 2021 20:23
Байден доручив розвідці подвоїти зусилля щодо встановлення походження COVID-19 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден доручив американській розвідці подвоїти зусилля щодо збору інформації про походження COVID-19. Американський президент чекає доповіді розвідників через 90 днів.

Про це йдеться у заяві президента США на сайті Білого дому.

За словами Байдена, у березні його радник з нацбезпеки доручив розвідувальній спільноті підготовити доповідь про останній аналіз походження коронавірусу, зокрема про те, чи міг COVID-19 виникнути внаслідок лабораторної аварії.

"Я отримав цю доповідь на початку цього місяця і попросив про додаткові дії. Станом на сьогодні розвідувальна спільнота зосередилася на двох можливих сценаріях, але не прийшла до кінцевого висновку з цього питання", - сказав він.

Президент США розповів, що дві розвідувальні організації схиляються до того, що коронавірус виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною, а одна організація вважає, що причиною виникнення COVID-19 стала лабораторна аварія. Однак решта елементів розвідувальної спільноти не думають, що наявної інформації достатньо, щоб оцінити, яка з цих версій більш реалістична.

"Я попросив розвідувальну спільноту подвоїти свої зусилля зі збору та аналізу інформації, яка могла б наблизити нас до кінцевого висновку, та доповісти мені через 90 днів. Я також попросив, щоб ці зусилля включали роботу наших лабораторій та урядових агентств. І я попросив розвідку повністю інформувати Конгрес про свою роботу", - додав Байден.

Нагадаємо, незалежні експерти ВООЗ провели місію в Китаї, щоб встановити походження коронавірусу. Однак за результатами місії експертам так і не вдалося назвати точну версію виникнення COVID-19. Водночас у ВООЗ запевняють, що сценарій з витоком з лабораторії є малоймовірним.

Після цього в Державному департаменті США закликали продовжити розслідування походження коронавірусу. У Вашингтоні наголосили, що наявних даних про це недостатньо.

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