Байден доручив розвідці подвоїти зусилля щодо встановлення походження COVID-19

За словами Байдена, у березні його радник з нацбезпеки доручив розвідувальній спільноті підготовити доповідь про останній аналіз походження коронавірусу, зокрема про те, чи міг COVID-19 виникнути внаслідок лабораторної аварії.

"Я отримав цю доповідь на початку цього місяця і попросив про додаткові дії. Станом на сьогодні розвідувальна спільнота зосередилася на двох можливих сценаріях, але не прийшла до кінцевого висновку з цього питання", - сказав він.

Президент США розповів, що дві розвідувальні організації схиляються до того, що коронавірус виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною, а одна організація вважає, що причиною виникнення COVID-19 стала лабораторна аварія. Однак решта елементів розвідувальної спільноти не думають, що наявної інформації достатньо, щоб оцінити, яка з цих версій більш реалістична.

"Я попросив розвідувальну спільноту подвоїти свої зусилля зі збору та аналізу інформації, яка могла б наблизити нас до кінцевого висновку, та доповісти мені через 90 днів. Я також попросив, щоб ці зусилля включали роботу наших лабораторій та урядових агентств. І я попросив розвідку повністю інформувати Конгрес про свою роботу", - додав Байден.