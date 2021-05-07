Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19, - Лукашенко

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину", - заявив він.

При цьому він додав, що білоруську вакцину не поспішають виводити на масове застосування.

"Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший... У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться", - додав він.

Зазначимо, раніше Лукашенко говорив, що Білорусь створить свою вакцину до осені 2021 року.