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У Білорусі вже завтра почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID

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Києва, Понеділок 17 травня 2021 18:04
У Білорусі вже завтра почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID Фото: у Мінську вже завтра почнуть видавати сертифікати вакцинації (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі з 18 травня почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID. Такий документ буде платним.

Про це пише портал TUT.BY.

Повідомляється, що поки інформація про видачу сертифікатів з'явилася тільки на сайті 32-ої міської клінічної поліклініки Мінська. Згідно з оголошенням, з 18 травня щеплені білоруси зможуть отримати документ, що підтверджує проведення вакцинації проти COVID-19. При цьому вартість сертифіката стане відома лише завтра.

Також уточнюється, що сертифікати будуть видаватися тільки тим, хто пройшов вакцинацію саме в цій лікарні. Отримати його можна буде протягом року з моменту введення другої дози.

При цьому повідомляється, що в інших поліклініках Мінська, де проводять вакцинацію, поки не видаватимуть сертифікати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня. При цьому вони будуть повністю синхронізовані з європейськими та міжнародними сертифікатами, щоб вакциновані українці могли їздити за кордон.

Також стало відомо, що Хорватія першою в ЄС успішно випробувала європейський COVID-паспорт.

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