У Білорусі вже завтра почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID

У Білорусі з 18 травня почнуть видавати сертифікати вакцинації від COVID . Такий документ буде платним.

Повідомляється, що поки інформація про видачу сертифікатів з'явилася тільки на сайті 32-ої міської клінічної поліклініки Мінська. Згідно з оголошенням, з 18 травня щеплені білоруси зможуть отримати документ, що підтверджує проведення вакцинації проти COVID-19. При цьому вартість сертифіката стане відома лише завтра.

Також уточнюється, що сертифікати будуть видаватися тільки тим, хто пройшов вакцинацію саме в цій лікарні. Отримати його можна буде протягом року з моменту введення другої дози.

При цьому повідомляється, що в інших поліклініках Мінська, де проводять вакцинацію, поки не видаватимуть сертифікати.