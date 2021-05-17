В Беларуси уже завтра начнут выдавать сертификаты вакцинации от COVID

В Беларуси с 18 мая начнут выдавать сертификаты вакцинации от COVID . Такой документ будет платным.

Сообщается, что пока информация о выдаче сертификатов появилась только на сайте 32-ой городской клинической поликлиники Минска. Согласно объявлению, с 18 мая привитые белорусы смогут получить документ, подтверждающий проведение вакцинации против COVID-19. При этом стоимость сертификата станет известна только завтра.

Также уточняется, что сертификаты будут выдаваться только тем, кто прошел вакцинацию именно в этой больнице. Получить его можно будет в течение года с момента введения второй дозы.

При этом сообщается, что в других поликлиниках Минска, где проводят вакцинацию, пока не будут выдавать сертификаты.